Zekeriya Alp: Hatalardan ders çıkarttılar - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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: Hatalardan ders çıkarttılar

Zekeriya Alp: Hatalardan ders çıkarttılar

Başkanı , hakemlerin ilk devredeki hatalardan ders çıkarttıklarını ve 2. yarı daha iyi performans göstereceklerini söyledi.

Başkanı , 'de ilk yarıda futbol ailesinin birçok kesiminin hakemlerden şikayetçi olduğunu hatırlattı. Söz konusu güven ortamının el birliğiyle sağlanabileceğini vurgulayan Alp, "Hakem kardeşlerimiz gerekli dersleri çıkarttılar ve 2. yarıda inanıyorum performanslarını yukarı çekeceklerdir. Bizler de takım olarak bir mücadeleye soyunduk. MHK olarak sonuna kadar en iyi şekilde bu savaşı vereceğiz. Pes etmeyeceğiz. Amacımız bu camiaya bir şeyler katmak. Çok katkı sağlayacağımıza da inanıyoruz."

  1. 8.1.2020
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