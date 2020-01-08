Zekeriya Alp: Hatalardan ders çıkarttılar
MHK Başkanı Zekeriya Alp, hakemlerin ilk devredeki hatalardan ders çıkarttıklarını ve 2. yarı daha iyi performans göstereceklerini söyledi.
MHK Başkanı Zekeriya Alp, Süper Lig'de ilk yarıda futbol ailesinin birçok kesiminin hakemlerden şikayetçi olduğunu hatırlattı. Söz konusu güven ortamının el birliğiyle sağlanabileceğini vurgulayan Alp, "Hakem kardeşlerimiz gerekli dersleri çıkarttılar ve 2. yarıda inanıyorum performanslarını yukarı çekeceklerdir. Bizler de takım olarak bir mücadeleye soyunduk. MHK olarak sonuna kadar en iyi şekilde bu savaşı vereceğiz. Pes etmeyeceğiz. Amacımız bu camiaya bir şeyler katmak. Çok katkı sağlayacağımıza da inanıyoruz."
- 8.1.2020
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bca çok iyi adam tam pırpır sahada ayak basmadık yer bırakmıyor ve sürratli
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