PFDK’dan iki kulübe ceza

PFDK kararları açıklandı. Sivasspor'a G.Birliği deplasmanındaki saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası kesilirken, deplasman tribününde yer alan taraftarlarına bilet blokesi getirildi. Göztepe'ye de Galatasaray maçında akreditasyonda talimatlara aykırı hareketten 24 bin TL para cezası verildi.