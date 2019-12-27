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27 Aralık 2019, Cuma
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’dan iki kulübe ceza

PFDK’dan iki kulübe ceza

kararları açıklandı. 'a G.Birliği deplasmanındaki saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası kesilirken, deplasman tribününde yer alan taraftarlarına bilet blokesi getirildi.

kararları açıklandı. 'a G.Birliği deplasmanındaki saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası kesilirken, deplasman tribününde yer alan taraftarlarına bilet blokesi getirildi. 'ye de maçında akreditasyonda talimatlara aykırı hareketten 24 bin TL para cezası verildi.

  1. 27.12.2019
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