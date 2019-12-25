Bağ sakatlıklarında zirve Süper Lig'in

Futbolcu sakatlıklarının sık sık gündeme geldiği Avrupa futbolunda çapraz bağ yırtığı ile sezonu kapatan son isim Yusuf Yazıcı oldu. Fransa'da Lille forması giyen milli futbolcumuz bu talihsiz olay nedeniyle EURO 2020'yi de kaçıracak. Sakatlık sorunlarının önüne geçmekte zorlanan Avrupa'nın 6 büyük liginde düne kadar 75 yırtık sorunu yaşayan futbolcu bulunurken, bu isimlerin 33'ü yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacaklar.

10'U ÖN ÇAPRAZ BAĞ

Sakatlık sayısında Süper Lig, İspanya La Liga (70) ve İtalya Serie A (64) sonrası 57 sakatlıkla üçüncü sırada yer aldı ancak hem yırtık vakalarında hem de bu yırtıkların ön çapraz bağ olması konusunda 6 lig içerisinde ilk sırada bulundu. Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 20 futbolcu bağlarında yırtık yaşarken, bu isimlerin 10'u ön çapraz bağlarında kopma yüzünden sahalardan uzak kaldı.