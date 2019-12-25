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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Bağ sakatlıklarında zirve 'in

Bağ sakatlıklarında zirve Süper Lig'in

Tüm sakatlıklar hesaba katıldığında İspanya ve ’nın ardından 3. sırada yer alan , bağ sakatlıklarında zirvenin sahibi oldu. , 3 oyuncusunu çarpraz bağ sakatlığıyla kaybetti!

Futbolcu sakatlıklarının sık sık gündeme geldiği Avrupa futbolunda çapraz bağ yırtığı ile sezonu kapatan son isim Yusuf Yazıcı oldu. 'da Lille forması giyen milli futbolcumuz bu talihsiz olay nedeniyle EURO 2020'yi de kaçıracak. Sakatlık sorunlarının önüne geçmekte zorlanan Avrupa'nın 6 büyük liginde düne kadar 75 yırtık sorunu yaşayan futbolcu bulunurken, bu isimlerin 33'ü yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacaklar.

10'U ÖN ÇAPRAZ BAĞ

Sakatlık sayısında , (70) ve Serie A (64) sonrası 57 sakatlıkla üçüncü sırada yer aldı ancak hem yırtık vakalarında hem de bu yırtıkların ön çapraz bağ olması konusunda 6 lig içerisinde ilk sırada bulundu. Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 20 futbolcu bağlarında yırtık yaşarken, bu isimlerin 10'u ön çapraz bağlarında kopma yüzünden sahalardan uzak kaldı.

  1. 25.12.2019
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