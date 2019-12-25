Bağ sakatlıklarında zirve Süper Lig'in
Tüm sakatlıklar hesaba katıldığında İspanya ve İtalya’nın ardından 3. sırada yer alan Süper Lig, bağ sakatlıklarında zirvenin sahibi oldu. Kayseri, 3 oyuncusunu çarpraz bağ sakatlığıyla kaybetti!
Futbolcu sakatlıklarının sık sık gündeme geldiği Avrupa futbolunda çapraz bağ yırtığı ile sezonu kapatan son isim Yusuf Yazıcı oldu. Fransa'da Lille forması giyen milli futbolcumuz bu talihsiz olay nedeniyle EURO 2020'yi de kaçıracak. Sakatlık sorunlarının önüne geçmekte zorlanan Avrupa'nın 6 büyük liginde düne kadar 75 yırtık sorunu yaşayan futbolcu bulunurken, bu isimlerin 33'ü yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacaklar.
10'U ÖN ÇAPRAZ BAĞ
Sakatlık sayısında Süper Lig, İspanya La Liga (70) ve İtalya Serie A (64) sonrası 57 sakatlıkla üçüncü sırada yer aldı ancak hem yırtık vakalarında hem de bu yırtıkların ön çapraz bağ olması konusunda 6 lig içerisinde ilk sırada bulundu. Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 20 futbolcu bağlarında yırtık yaşarken, bu isimlerin 10'u ön çapraz bağlarında kopma yüzünden sahalardan uzak kaldı.
- 25.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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