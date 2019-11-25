Malatya karıştı

Malatya'da oynanan maçın ilk yarısında ortalık karıştı. İki takım oyuncuları, birçok kez hakemin çevresini sardı. Malatya, Chebake'nın iptal edilen golüne uzun süre itiraz ederken, Fenerbahçe cephesi Acquah'ın Ozan'a yaptığı faulde kırmızı kart bekledi. Sarı-lacivertliler, penaltı sırasında kalecinin çizginin önünde durduğu için atışın da tekrarlanmasını istedi.



DK. 40 MALATYA'NIN İPTAL OLAN GOLÜ.



DK. 42 F.BAHÇE'YE PENALTI VERİLEN O AN.









DK. 16 OZAN, KIRMIZI KART BEKLEDİ.









DK. 45+7 PENALTI SIRASINDA KALECİ ÖNDEYDİ.









