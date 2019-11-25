Malatya karıştı
Malatya'da oynanan maçın ilk yarısında ortalık karıştı. İki takım oyuncuları, birçok kez hakemin çevresini sardı. Malatya, Chebake'nın iptal edilen golüne uzun süre itiraz ederken, Fenerbahçe cephesi Acquah'ın Ozan'a yaptığı faulde kırmızı kart bekledi.
Malatya'da oynanan maçın ilk yarısında ortalık karıştı. İki takım oyuncuları, birçok kez hakemin çevresini sardı. Malatya, Chebake'nın iptal edilen golüne uzun süre itiraz ederken, Fenerbahçe cephesi Acquah'ın Ozan'a yaptığı faulde kırmızı kart bekledi. Sarı-lacivertliler, penaltı sırasında kalecinin çizginin önünde durduğu için atışın da tekrarlanmasını istedi.
DK. 40 MALATYA'NIN İPTAL OLAN GOLÜ.
DK. 42 F.BAHÇE'YE PENALTI VERİLEN O AN.
DK. 16 OZAN, KIRMIZI KART BEKLEDİ.
DK. 45+7 PENALTI SIRASINDA KALECİ ÖNDEYDİ.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Malatya karıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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