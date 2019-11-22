MHK’den hakemlere uyarı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
22 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri MHK’den hakemlere uyarı

’den hakemlere uyarı

MHK’den hakemlere uyarı

üst klasman, yardımcı hakem ve gözlemciler için seminer yaptı. Seminere Başkanı , MHK üyeleri, ve Yardımcı katıldı.

üst klasman, yardımcı hakem ve gözlemciler için seminer yaptı. Seminere Başkanı , MHK üyeleri, ve Yardımcı katıldı. Başkan Alp ile yöneticiler ve Ünsal Çimen hakemlerle birebir görüşüp performanslarını artırmasını istedi. Seminerde VAR müdahale çizgisi, oyuncuların sağlığı, ayağa basma ve sarı kart uygulaması ile videotest ön plana çıkarıldı.

  1. 22.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MHK’den hakemlere uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN