MHK’den hakemlere uyarı
Merkez Hakem Kurulu üst klasman, yardımcı hakem ve gözlemciler için seminer yaptı. Seminere MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri, Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato katıldı.
Merkez Hakem Kurulu üst klasman, yardımcı hakem ve gözlemciler için seminer yaptı. Seminere MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri, Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato katıldı. Başkan Alp ile yöneticiler Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen hakemlerle birebir görüşüp performanslarını artırmasını istedi. Seminerde VAR müdahale çizgisi, oyuncuların sağlığı, ayağa basma ve sarı kart uygulaması ile videotest ön plana çıkarıldı.
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
MHK’den hakemlere uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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