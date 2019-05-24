Demir Grup Sivasspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, eksik oyuncular...

Şampiyon Galatasaray, kapanışı Sivas'ta yapıyor. 33. hafta maçında sahasında Başakşehir'i devirerek şampiyon olmayı garantileyen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. Süper Lig'de 25 kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde 17 kez Galatasaray kazanırken 4'ünü Sivasspor kazandı. Peki Sivasspor-Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Sivasspor-Galatasaray maçı bu akşam saat 21:00'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

EKSİK OYUNCULAR:

Sivasspor'da Emre Kılınç ve Hugo Vieira sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'da ise Emre Akbaba ve Kostas Mitroglou sakatlığı nedeniyle mücadelede yer alamayacak.

26. RANDEVU



İki takım arasında geride kalan 25 lig maçının 17'sini sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı. Sivas'ta yapılan 12 lig maçında taraflar dörder galibiyet aldı. Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 26. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 25 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 54 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı.



SİVASTA'Kİ MAÇLAR



Taraflar, Sivas'ta yapılan 12 lig maçında dörder galibiyet aldı, 4 karşılaşma da berabere bitti. Sivas'ta ev sahibi ekip 18, Galatasaray 22 gol attı. Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 4 galibiyetini de evinde aldı. Geçen sezon Sivas'taki müsabakayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.



ŞAMPİYON SEZONU SİVAS'TA KAPATIYOR



Spor Toto Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 34. ve son haftada yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.



Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek puanını 69'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli ekibin 3 puan önüne geçti. Rakibine karşı ikili averajda üstünlük kuran Galatasaray, Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu elde etti.



Son haftaya girilirken 38 puanla 14. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor ise ligde kalmayı garantiledi. Galatasaray'ın müsabakaya ligde az süre alan futbolcular ile gençlerden kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor.



TERİM VE DAVALA GÖREV ALMAYACAK



Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, haklarındaki tedbir kararından dolayı müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak. Medipol Başakşehir ile yapılan ve şampiyonluğun ilan edildiği maçta tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen iki teknik adam da Sivas'ta görev yapamayacak.



Fatih Terim, bu sezon 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'nin verdiği toplam 10 maçlık ceza nedeniyle bir süre yedek kulübesinden uzak kalmıştı.



SİVAS, GALATASARAY'A HAZIR



Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas: "Bizim ve onlar açısından da eğlenceli bir maç olacak. Umarım her şey güzel olur" Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.



Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde top kapma, pas ve pres organizasyonları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla idmanı sonlandırdı. Antrenmana sakatlığı nedeniyle Emre Kılınç katılmadı.



Sivasspor, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı-beyazlı ekibin Brezilyalı savunma oyuncusu Douglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın Galatasaray'a karşı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Tabii ki zor bir maç olacak, şampiyona karşı oynayacağız. Ligin son maçı ve herkes bunun farkında. Taraftarlarımızı stada davet ediyoruz. Bizim ve onlar açısından da eğlenceli bir maç olacak. Umarım her şey güzel olur." ifadelerini kullandı.