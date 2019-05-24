Babel sözleşmeyi duyurdu! Galatasaray... - Fotomaç
24 Mayıs 2019, Cuma
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Babel sözleşmeyi duyurdu! Galatasaray...

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'a giden ve geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibinden de ayrıldığını açıklayan Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

24 Mayıs 2019 Cuma 19:25
Babel sözleşmeyi duyurdu! Galatasaray...

Şampiyonluk geldikten sonra gözünü yeni transferlere çeviren Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Ryan Babel'in mesajıyla bir kez daha heyecanlandı

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Babel sözleşmeyi duyurdu! Galatasaray...

Cim Bom'la sözleşme imzaladığı öne sürülen Babel, instagram hesabından "1+1" şeklinde bir paylaşım yaparak kafaları karıştırdı.

Babel sözleşmeyi duyurdu! Galatasaray...

Babel'in bu paylaşımı, 'Babel, Galatasaray'la 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı" şeklinde yorumlandı.

Babel sözleşmeyi duyurdu! Galatasaray...

Babel'in aracında şarkı dinlerken yaptığı bu paylaşımın Galatasaray'la yaptığı kontratı ifade edip etmediği beraberinde bazı tartışmaları da getirdi.

Babel sözleşmeyi duyurdu! Galatasaray...

Bilindiği üzere Galatasaray'ın Hollandalı hücum oyuncusu ile 3 yıllık bir kontrat yaptığı ve imza parası da dahil olmak üzere toplam 10 milyon Euro'luk (68 milyon TL) bir bir maliyet yarattığı ileri sürülmüştü.

Babel sözleşmeyi duyurdu! Galatasaray...

Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılan Babel, sezonun ikinci yarısını İngiliz ekibi Fulham'da geçirmişti.

Babel sözleşmeyi duyurdu! Galatasaray...

İşte Babel'in paylaşımı

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