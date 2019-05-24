Galatasaray'a milli piyango!

Galatasaray'da sezonu çifte kupayla tamamlamanın mutluluğu yaşanırken, gelecek sezon hazırlıkları da sürüyor. Sezonu bu akşam Sivasspor karşısında çıkacağı karşılaşmayla tamamlayacak olan sarı-kırmızılılarda performanslarıyla göz dolduran oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor.
24 Mayıs 2019 Cuma 16:17
Güncelleme: 24.05.2019 16:17
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Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 2018/19 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan takım oldu.
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Bu şampiyonlukla Galatasaray müzesine 22. kez şampiyonluk kupasını götürerek Türkiye'de en çok şampiyon olan kulüp rekorunu da geliştirmiş oldu.
Aynı zamanda Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, sezonu şampiyon tamamlayarak sarı-kırmızılıların başında 8. şampiyonluğunu elde etti.
Süper Lig'de en fazla kupa kazanan teknik direktör unvanına sahip olan 65 yaşındaki Terim, bu sezon da şampiyonluk yaşayarak rekorunu bir adım daha yukarı taşımış oldu.
Galatasaray'da ilk göreve geldiği dönemde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.