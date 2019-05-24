Fatih Terim Beşiktaşlı Gökhan Töre ile görüştü - Fotomaç
24 Mayıs 2019, Cuma
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Fatih Terim Beşiktaşlı Gökhan Töre ile görüştü

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş'ta aradığı şansı bulamayan yıldız futbolcu ile görüştü. İşte o görüşmenin ayrıntıları...
24 Mayıs 2019 Cuma 11:56 Güncelleme: 24.05.2019 11:56
Fatih Terim Beşiktaşlı Gökhan Töre ile görüştü

Sezonun bitmesine bir hafta kala sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek taraftarı önünde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

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Fatih Terim Beşiktaşlı Gökhan Töre ile görüştü

Gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Fatih Terim Beşiktaşlı Gökhan Töre ile görüştü

Terim, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Gökhan Töre ile özel bir görüşme yaptı.

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Fatih Terim Beşiktaşlı Gökhan Töre ile görüştü

GALATASARAY FORMASI GİYMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan ve sosyal medyadaki açıklamaları nedeniyle siyah-beyazlı yönetim tarafından disiplin cezasına çarptırılan Gökhan Töre önümüzdeki sezon Galatasaray formasını giymek istiyor.

Fatih Terim Beşiktaşlı Gökhan Töre ile görüştü

Çok istemesine rağmen bir türlü Galatasaray formasını sırtına geçiremeyen Töre, Fatih Terim ile bu konuda bir görüşme yaptı.

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