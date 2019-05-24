Shinji Kagawa bombası! Galatasaray...

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın ayrılığı gündemdeyken bu bölge için transfer listesine sürpriz bir isim girdi. Galatasaray'da gündeme gelen son Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıl kiralık oynayan Japon yıldız Shinji Kagawa... Fatih Terim'in beğendiği oyuncular arasında olan Kagawa'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...
24 Mayıs 2019 Cuma 08:35
Güncelleme: 24.05.2019 08:41
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Galatasaray'da birçok yıldız ismin transferi gündeme geliyor.
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Marcao ve Luyindama transferleriyle savunma hattını güçlendiren Galatasaray, geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nde yaşadığı gol sıkıntısını yaşamamak için hücum hattını kuvvetlendirmek istiyor.
Galatasaray'da Terim'in kurmayları çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.
Diğer yandan ise Devler Ligi geliri ile rahat nefes alan Galatasaray'ın kapısını menajerler çalıyor.
Cimbom'a önerilen son isim sansasyon yaratacak türden.