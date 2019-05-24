Shinji Kagawa bombası! Galatasaray...

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın ayrılığı gündemdeyken bu bölge için transfer listesine sürpriz bir isim girdi. Galatasaray'da gündeme gelen son Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıl kiralık oynayan Japon yıldız Shinji Kagawa... Fatih Terim'in beğendiği oyuncular arasında olan Kagawa'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

24 Mayıs 2019 Cuma 08:35 Güncelleme: 24.05.2019 08:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





