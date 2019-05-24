Şampiyonluk rotasyonu! İşte Sivasspor 11'i... - Fotomaç
24 Mayıs 2019, Cuma
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Şampiyonluk rotasyonu! İşte Sivasspor 11'i...

Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, sezonu Sivasspor deplasmanında kapayacak. İşte Fatih Terim'in Sivasspor 11'i...
24 Mayıs 2019 Cuma 07:39 Güncelleme: 24.05.2019 07:39
Şampiyonluk rotasyonu! İşte Sivasspor 11'i...


Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray bugün sezonun son maçına çıkıyor.

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Şampiyonluk rotasyonu! İşte Sivasspor 11'i...

Demir Grup Sivasspor, evinde sarı-kırmızılı ekibi ağırlayacak.

Şampiyonluk rotasyonu! İşte Sivasspor 11'i...

Geçtiğimiz hafta zirve yarışına girdiği Başakşehir'i evinde 2-1 ile geçen Cimbom sahadan galibiyetle ayrılarak ligi zirvede bitirmeyi garantilemişti.

Şampiyonluk rotasyonu! İşte Sivasspor 11'i...

Demir Grup Sivasspor da geçtiğimiz hafta alınan sonuçlar sonrasında ligde kalmayı garantiledi.

Şampiyonluk rotasyonu! İşte Sivasspor 11'i...

Son hafta maçında iki takım da prestij için mücadele edecek, kazanan taraf 2.6 milyon TL'lik son hafta primini de kasasına koyacak.

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