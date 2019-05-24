Galatasaray Deniz Türüç için pazarlıklara başladı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup ederek ezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, transfer listesindeki futbolcular için temaslara başladı. Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda bulunan isimlerden biri ise Kayserispor'da top koşturan Deniz Türüç...
24 Mayıs 2019 Cuma 07:39
Güncelleme: 24.05.2019 07:39
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Belhanda'nın sezon sonunda sarı-kırmızılı kulüpten ayrılması beklenirken, Cimbom orta sahasını Deniz Türüç ile güçlendirmek istiyor.
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Orta sahada her mevkii de görev yapabilen 26 yaşındaki oyuncu için Kayserispor serbest kalma bedeli olan 10 milyon euro'yu istiyor.
Sarı-kırmızılı ekibin, 4 milyon euro ve 2 oyuncu önerdiği ve transferi bitirmeye çalıştığı öğrenildi.
BEDİR KESİN KONUŞTU
Kayserispor Başkan Erol Bedir, Deniz Türüç konusunda geri adım atacak gibi görünmüyor.
Oyuncunun sözleşmesinde "10 milyon euro karşılığında serbest kalır" maddesi bulunurken, Bedir geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "10 milyon euro'yu veren Deniz'i alır, benimle görüşmesine gerek yok" demişti.