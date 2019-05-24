Galatasaray'a süper yetenek!

Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi. 33. hafta itibarıyla şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da yeni sezona bomba girmeyi planlıyor. Birçok isme teklif götüren sarı-kırmızılı ekipte bazı isimlerle de yollar ayrılacak.
24 Mayıs 2019 Cuma 11:44
Güncelleme: 24.05.2019 13:05
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Sezonu hem Süper Lig'de hem Tükiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2018/2019 sezonunu şampiyonluğunu 33. haftada sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i yenerek ilan etmişti.
Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da şampiyonluk golleri Feghouli ve Onyekuru'nun ayağından geldi.
Süper Lig şampiyonluğunun yanında Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Akhisarspor'u da mağlup ederek Türkiye Kupası'nın da sahibi olan Galatasaray bu sezon taraftarlarını mutlu etti.
Yeni sezon hazırlıklarına da hız kesmeden devam eden Cimbom'da takımdan birçok isim gönderilirken gerekli mevkilere de takviyeler yapılacak.