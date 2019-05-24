Bayern Münih'ten Onyekuru'ya 40 milyon euro! Son dakika transfer haberleri...
24 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Bayern Münih'ten Onyekuru'ya 40 milyon euro! Son dakika transfer haberleri...

'ten Onyekuru'ya 40 milyon euro! Son dakika haberleri...

Bayern Münih'ten Onyekuru'ya 40 milyon euro! Son dakika transfer haberleri...

'ın bu sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 'ya inanılmaz rakam... Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu için de kadrosunda görmek istediği ancak maliyeti nedeniyle transferi zora giren Nijeryalı yıldız için son dakika gelişmesi... Alman devi , Onyekuru'yu kadrosuna katmak harekete geçti ve genç yıldız için 40 milyon euro gözden çıkarıldı.

Son dakika bombası... 'ten 21 yaşındaki genç yıldıza flaş teklifi! ?'de futbol oynayabilmesi için çalışma iznine ihtiyacı olan ve bu konuda sıkıntı yaşayan Onyekuru, bu sezonu kiralık olarak 'da geçirmişti. Nijeryalı yıldız başarılı bir sezon geçirmesinin ardından transferde dev ekiplerin dikkati çekmeyi başardı.

Own Goal Nigeria adlı basın organı, Onyekuru'nun gelecek sezon yeni bir takımda forma giyeceğini kaydederken bomba bir iddiada bulundu. Habere göre; Bayern Münih ile Everton, Onyekuru transferi için (35 milyon pound) 40 milyon euro karşılığında anlaştı.

Genç yıldızla, Bayern Münih'in yanı sıra La Liga ekiplerinden Sevilla ve Valencia da ilgileniyor.'nın da talip olduğu belirtildi.

Galatasaray Babel ile anlaştı

  1. 24.05.2019
  2. Güncelleme: 24.05.2019 17:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayern Münih'ten Onyekuru'ya 40 milyon euro! Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN