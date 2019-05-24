Ve 3 yıllık imza... Yılın bombası patladı! Abdullah Avcı artık...

Yılın hamlesi, 34. hafta maçından resmen açıklanacak! Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilgili son dakika gelişmesi... Başarılı çalıştırıcının 3 yıllık imza ile yeni adresi belli oldu. Gündeme bomba gibi düşen gelişmenin ayrıntıları ise şu şekilde: