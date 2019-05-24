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Ve 3 yıllık imza... Yılın bombası patladı! Abdullah Avcı artık...
Yılın hamlesi, 34. hafta maçından resmen açıklanacak! Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilgili son dakika gelişmesi... Başarılı çalıştırıcının 3 yıllık imza ile yeni adresi belli oldu. Gündeme bomba gibi düşen gelişmenin ayrıntıları ise şu şekilde:
24 Mayıs 2019 Cuma 16:17
Güncelleme: 24.05.2019 16:19
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Süper Lig'de aldığı sonuçlar ve sergilediği performansla son yıllarda dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Medipol Başakşehir'in bu başarısının en büyük mimarlarından biri de teknik direktör Abdullah Avcı oldu.
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Başarılı çalıştırıcı, oyuncu seçimleri, taktiksel hamleleri ve oyuna müdahaleleri anlamında kazandırdığı maçlarla özellikle son yıllarda Başakşehir'i zirve yarışı içerisinde tutmayı başardı.
Bu başarı neticesinde teknik direktör ihtiyacı duyan dev ekipler de 55 yaşındaki hocayı takımlarının başında görmek için adeta sıraya girdi.
Geçtiğimiz günlerde adı Fenerbahçe ile anılan Abdullah Avcı ile sarı lacivertlilerin bir görüşme yaptığı iddia edilmişti.
Fenerbahçe ise resmi internet sitesinden bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yayınladı.