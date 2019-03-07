PFDK ceza yağdırdı
07 Mart 2019, Perşembe
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ceza yağdırdı

PFDK ceza yağdırdı

(TFF) (), 'de yer alan 10 takıma geçen hafta oynanan maçlarda yaşanan ihlallerden dolayı 554 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli sebeplerden dolayı 'a 220 bin lira, 'a 135 bin lira, 'a 50 bin lira, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 40 bin lira, 'ne 29 bin lira, 'ye 25 bin lira, , , ve Evkur 'a 20'şer bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

Kulübünün idarecisi Cem Deda'ya ise MKE Ankaragücü maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ile 30 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

  1. 07.03.2019
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