Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi – Fotomaç – 16 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'ın tahliyesine karar verildi

    Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi

    FETÖ’nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu ’ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, eski futbolcu ’un ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular , , ve 'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Ömer Çatkıç'ın tahliyesine hükmedildi.

    İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu sanıklar Ömer Çatkıç ve Zafer Biryol ile tutuksuz sanıklar Uğur Boral, Bekir İrtegün, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün savunması alındı.

    Tutuklu sanıklar tahliye, tutuksuz sanıklar da beraat ve adli kontrollerin kaldırılması talebinde bulundu.

    Davaya ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, sanık Ömer Çatkıç'ın, mevcut delil durumu ve istenen ceza miktarı göz önüne alınarak tahliyesine, Zafer Biryol'un bu halinin devamına karar verilmesini istedi. Savcı, ayrıca tutuklu sanıklar hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının da devamını talep etti.

    Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ömer Çatkıç'ın savunmasının alınmasını ve samimi beyanlarını dikkate alarak tahliyesine, diğer tutuklu sanık Zafer Biryol'un bu halinin devamına karar verdi.

    Heyet, tutuksuz sanıklar Uğur Boral, Bekir İrtegün, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.
    1. 16.10.2018 16:58
    2. Güncelleme: 16.10.2018 17:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN