Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi
FETÖ’nün futbol yapılanması davasında eski futbolcu Ömer Çatkıç’ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, eski futbolcu Zafer Biryol’un ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu sanıklar Ömer Çatkıç ve Zafer Biryol ile tutuksuz sanıklar Uğur Boral, Bekir İrtegün, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün savunması alındı.
Tutuklu sanıklar tahliye, tutuksuz sanıklar da beraat ve adli kontrollerin kaldırılması talebinde bulundu.
Davaya ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, sanık Ömer Çatkıç'ın, mevcut delil durumu ve istenen ceza miktarı göz önüne alınarak tahliyesine, Zafer Biryol'un bu halinin devamına karar verilmesini istedi. Savcı, ayrıca tutuklu sanıklar hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının da devamını talep etti.
Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ömer Çatkıç'ın savunmasının alınmasını ve samimi beyanlarını dikkate alarak tahliyesine, diğer tutuklu sanık Zafer Biryol'un bu halinin devamına karar verdi.
Heyet, tutuksuz sanıklar Uğur Boral, Bekir İrtegün, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.
- 16.10.2018 16:58
- Güncelleme: 16.10.2018 17:07
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Ljajic için kritik madde
Toplam 1
Yorum
murat1903 6.5 edecek oyuncu değil saçmalamayın ya
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4 maçta 12 puan planı
Toplam 1
Yorum
tutkun Hadi inşAllah
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 2
Yorum
Yeni Güneş'imiz Karaman!. palabıyık umut ümit fıratla burada kazanıyorlar ama yabancı hakemle vardar östersunds arnavutluku yenemiyorlar
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