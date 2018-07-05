Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis sezonu! Lefter Küçükandonyadis kimdir?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun Lefter Küçükandonyadis Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdı.
Süper Lig'de sezon isimleri
2014-2015: Süleyman Seba Sezonu
2015-2016: Hasan Doğan Sezonu
2016-2017: Turgay Şeren Sezonu
2017-2018: İlhan Cavcav Sezonu
2018-2019: Lefter Küçükandonyadis Sezonu
LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS KİMDİR?
Lefter Küçükandonyadis yada bilinen lakabıyla "Futbolun Ordinaryüsü", Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Takımı'nda büyük başarılara imza atarak adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Fenerbahçeli taraftarlar tarafından heykeli dikilen Lefter geçtiğimiz günlerde Büyükada'da ki bulunan kabri başında anıldı. Düzenlenen anma törenine Lefter Küçükandonyadis'in ailesi, yakınları, sevenleri ve Fenerbahçeli taraftarlar katıldı.
Lefter, 22 Aralık 1925 tarihinde, Büyükada'dadaki Hamam Sokak'ta dünyaya geldi. Babası balıkçılık yapan Hristo, annesi ise Argiro idi. Ailenin ikinci erkek çocuğu olan Lefter'in abisinin adı ise Panani idi. Küçükandonyadis'in ailesi 20. yüzyıl başında Arnavutluk'tan Büyükada'ya göçen Rum kökenli bir aileydi.
- 4.7.2018 22:27
- Güncelleme: 5.7.2018 02:03
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Yorum
aykut... Aykut ile cocu'nun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Tek fark aykuta karşı oluşuturulmuş ön yargı idi. Hem aykuta bir yere gitmebekle denmiş
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Abdürrahim Albayrak İngiltere'den eli boş dönüyor
Toplam 4
Yorum
telefonda sormadan mı gitmiş... telefon açılır ve sorulur ön görüşme yapılır... sonra gidilir benim bildiğim... gitti o kadar otel parası yol masrafı... kaldı ki abdurrahim
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