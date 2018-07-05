Süper Lig'de sezon isimleri



2014-2015: Süleyman Seba Sezonu

2015-2016: Hasan Doğan Sezonu

2016-2017: Turgay Şeren Sezonu

2017-2018: İlhan Cavcav Sezonu

2018-2019: Lefter Küçükandonyadis Sezonu



LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS KİMDİR?

Lefter Küçükandonyadis yada bilinen lakabıyla "Futbolun Ordinaryüsü", Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Takımı'nda büyük başarılara imza atarak adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Fenerbahçeli taraftarlar tarafından heykeli dikilen Lefter geçtiğimiz günlerde Büyükada'da ki bulunan kabri başında anıldı. Düzenlenen anma törenine Lefter Küçükandonyadis'in ailesi, yakınları, sevenleri ve Fenerbahçeli taraftarlar katıldı.

Lefter, 22 Aralık 1925 tarihinde, Büyükada'dadaki Hamam Sokak'ta dünyaya geldi. Babası balıkçılık yapan Hristo, annesi ise Argiro idi. Ailenin ikinci erkek çocuğu olan Lefter'in abisinin adı ise Panani idi. Küçükandonyadis'in ailesi 20. yüzyıl başında Arnavutluk'tan Büyükada'ya göçen Rum kökenli bir aileydi.