Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis sezonu! Lefter Küçükandonyadis kimdir? – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'de sezonu! kimdir?

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de <a href="/index/lefter-kucukandonyadis?id=904dc183-3147-4475-a629-bfc46477c2c8" class="" rel="tag">Lefter Küçükandonyadis</a> sezonu! Lefter Küçükandonyadis kimdir?

    (TFF) Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Spor Toto 'de 2018-2019 sezonunun Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdı.

    'de sezon isimleri

    2014-2015: Süleyman Seba Sezonu
    2015-2016: Hasan Doğan Sezonu
    2016-2017: Sezonu
    2017-2018: İlhan Cavcav Sezonu
    2018-2019: Sezonu

    LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS KİMDİR?

    yada bilinen lakabıyla "Futbolun Ordinaryüsü", Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Takımı'nda büyük başarılara imza atarak adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Fenerbahçeli taraftarlar tarafından heykeli dikilen Lefter geçtiğimiz günlerde Büyükada'da ki bulunan kabri başında anıldı. Düzenlenen anma törenine Lefter Küçükandonyadis'in ailesi, yakınları, sevenleri ve Fenerbahçeli taraftarlar katıldı.

    Lefter, 22 Aralık 1925 tarihinde, Büyükada'dadaki Hamam Sokak'ta dünyaya geldi. Babası balıkçılık yapan Hristo, annesi ise Argiro idi. Ailenin ikinci erkek çocuğu olan Lefter'in abisinin adı ise Panani idi. Küçükandonyadis'in ailesi 20. yüzyıl başında Arnavutluk'tan Büyükada'ya göçen Rum kökenli bir aileydi.

    1. 4.7.2018 22:27
    2. Güncelleme: 5.7.2018 02:03
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