Süper Lig'i ikinci bitiren takım Şampiyonlar Ligi'nde kaç eleme oynayacak? – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'i ikinci bitiren takım Şampiyonlar Ligi'nde kaç eleme oynayacak?

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'i ikinci bitiren takım Şampiyonlar Ligi'nde kaç eleme oynayacak?

    Süper Lig'de son 2 haftaya girildi. Galatasaray şampiyonluk yolunda rakiplerinin bir adım önünde. Sarı-kırmızılı ekibi takip eden Fenerbahçe, Başakşehir ve Beşiktaş için şampiyonluğun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da son derece önemli.

    1. 8.5.2018 15:28
    2. Güncelleme: 9.5.2018 02:09
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