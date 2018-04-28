Süper Lig'in 32. hafta fikstüründe ilginç detay
Spror Toto Süper Lig'de 32. haftanın maç programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde;
"2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. hafta müsabaka programı açıklandı.
Karşılaşmaların programı şöyle;
Programa göre Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gözüküyor. TFF bu konuyla ilgili bir açıklama daha yayınladı.
İşte o açıklama;
"Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final müsabakası sonucunda elenen takımın 32. Hafta müsabakası, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır."
- 28.4.2018 14:41
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
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Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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