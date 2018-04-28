Süper Lig'in 32. hafta fikstüründe ilginç detay – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    'in 32. hafta fikstüründe ilginç detay

    Süper Lig'in 32. hafta fikstüründe ilginç detay

    Spror Toto 'de 32. haftanın maç programı açıklandı

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde;

    "2017-2018 Spor Toto İlhan Cavcav Sezonu 32. hafta müsabaka programı açıklandı.

    Karşılaşmaların programı şöyle;


    Programa göre ve 'ın maçları 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gözüküyor. TFF bu konuyla ilgili bir açıklama daha yayınladı.
    İşte o açıklama;

    "Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final müsabakası sonucunda elenen takımın 32. Hafta müsabakası, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır."

    1. 28.4.2018 14:41
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