Trabzonspor beraberliğe abone!

Ligde son 4 maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, geleneği sürdürdü ve Gençlerbirliği deplasmanından da 1 puanla döndü.

Ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği de 7 maçtır kaybetmiyordu. Ankara temsilcisi, bordo-mavili ekip karşısında pozisyonlara girse de aradığı golü bulamadı.

PENALTI KARARI!

81. dakikada Gençlerbirliği'nde Uğur Çiftçi, Dame N'Doye'u ceza sahası içinde düşürdü ve hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi.

Kullandığı son 5 penaltıyı gole çeviren Uğur Demirok, penaltı atışı için topun başına geçti. Uğur'un vuruşunda kaleci Hopf sağ köşeye yattı ve penaltıyı kurtarmayı başardı.

Zorlu mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor 33 puanla 6. sırada kaldı. Yarın Başakşehir'in Fenerbahçe'yi mağlup etmesi durumunda bordo-mavili ekip zirveden 13 puan geriye düşecek.



Gençlerbirliği ise 22 puanla 12. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



10'uncu dakikada Abdulkadir'in ortasında Rodallega'nın ceza yayı üzerinden vurduğu kafada top auta çıktı.



12'nci dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu alan Marko ceza sahasına girerek çektiği şutu, kaleci Onur son anda kornere çeldi.



16'ncı dakikada Uğur'un kullandığı köşe vuruşunda Sukuletic'in kafa vuruşu Onur'da kaldı.



17'nci dakikada orta sahadan topu alan Rodallega, ceza sahasına girmeden çektiği şut Uğur'un kafasından oyun alanına döndü.



22'nci dakikada ceza sahasına gelen ortada Marko topu boş durumda olan Skuletic'e aktardı. Skuletic'ın son anda vurduğu kafa vuruşunda top kaleci onuru geçerek auta çıktı.



28'inci dakikada sağ taraftan Kamil'in ortasında ceza sahası içinde kaleci Hopf ile karşı karşıya kalan Rodallega topa dokunamadı.



47'nci dakikada Aydın'ın ortasında Sessegnon auta attı.



48.dakikada Yine Aydın'ın pasında Sessegnon'un şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.



53'üncü dakikada sol taraftan Skuletic'in ortasına Khalili vurdu top kaleci Onur'da kaldı.



68'inci dakikada Kamil'in sağ taraftan yaptığı ortada kaleci ile karşı karşıya kalan N'Doye dokunamadı ve top auta çıktı.



69'uncu dakikada Uğur'un sol taraftan yaptığı ortada, Scekic topu kale yerine auta attı.



82'inci dakikada Uğur'un ceza sahasında N'Doye'yi düşürmesi sonunda kazanılan penaltıyı Uğur Demirok kaleci Hopf'a teslim etti.



87'nci dakikada Khalili'nin yaklaşık 30 metreden çektiği şut üst direkten oyun alanına döndü.