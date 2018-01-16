4 büyükler o ismin peşinde!

Futbol hayatına Almanya'da devam etmek istediğini belirten ancak Süper Lig'in 4 büyükleri tarafından ara ara transfer teklifleri alan Kaan'ın sözleşmesinin bitecek olması kendisine olacak ilgiyi daha da artırdı. Kaan Ayhan, Bundeliga'da 32 kez, Bundesliga2'de 40 defa forma giyerken Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 kez oynama şansını yakaladı. Kaan, 8 kez de Türkiye A Milli Takımı kadrosunda yer aldı.



KAAN'I İLK KEZ FATİH TERİM MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRDI

Almanya ve Türk Milli takımlarının alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra Türkiye A Milli Takım formasını giyme kararı alan Kaan, ilk kez Fatih Terim tarafından A Milli Takım'a davet edildi. Defansın ortasında, sağ bek ve ön libero pozisyonlarında oynaması Kaan'ın transferini daha da kıymetli kılmakta. Fatih Terim'in özellikle sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması ve milli takımda da çalışma imkanı bulmasından dolayı Kaan'ı istediği biliniyor.



YAŞLI DEFANS HATTINA GENÇ KAAN

Beşiktaş'ın yaş ortalamasının yüksek olması nedeniyle kadroyu gençleştirme operasyonunda öncelikli isimlerden birisi olan Kaan, sağ bek mevkii içinde büyük bir alternatif oluşturmakta. Stoperde Pepe ve Tosic'in sağ bekde ise Gökhan'ın yaşı itibari ile Kaan'ın genç yaşına rağmen iyi bir tecrübe yakalamış olması ve Şenol Güneş ile birlikte daha da kendini geliştirecek olabilme ihtimali Kaan'ın transferini önemli hale getiriyor.







BİRÇOK BÖLGEDE ÖNEMLİ ALTERNATİF OLABİLİR

Fenerbahçe'de alternatifsiz bölgelerin başında defans hattı gelmekte. Önümüzdeki sezonlarda yabancı oyuncu kuralını da dikkate alarak hareket etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi bitecek olan Kaan'ı kadroya katarak bir çok bölgesinde alternatif oluşturabilecek. Ozan'ın kadro dışı kalması ve defans bölgesinde yerli alternatifi olmayan sarı lacivertlilerde 23 yaşındaki futbolcu transferde önemli bir alternatif oluşturmakta.



TRABZONSPOR'DA DEFANS ARAYIŞI SÜRÜYOR

Ersun Yanal dönenimde Kaan Ayhan için önemli girişimlerde bulunan ancak bir sonuç alamayan Trabzonspor'da Kaan Ayhan'a olan ilgi sürmekte. Stoper mevkiisi için çalışmalarını sürdüren ve sağ bek pozisyonunda Joao Pereira'nın yaşının ilerlemesi ve sözleşmesinin bitecek olması Kaan transferinin önemini artırıyor. Ayrıca Trabzonspor'da stoper bölgesinde Durica ve Uğur'un sözleşmesinin bitecek olması, Huboca'ın ise Marsilya'dan kiralık gelmesi defans hattında alternatifsiz bir durum oluşturmakta. Bu nedenle bordo mavili yönetim devre arasında düşük bir bonservis bedeliyle Kaan'ı kadrosuna katabilir.