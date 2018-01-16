Evra sürprizi! G.Saray'dan sonra...
Maddi sıkıntı nedeniyle transferde aceleci davranmak istemeyen Fenerbahçe'ye, sol bek için Galatasaray’ın Asamoah yüzünden beklettiği Fransız yıldız Patrice Evra önerildi. Son karar Aykut Kocaman’ın...
Ara transfer döneminde doğru transfer yapılması konusunun zorluklarının masaya yatırıldığı yönetim ve teknik heyetin yaptığı toplantıda da takımın gücünü arttıracak isimler dışındaki teklifleri değerlendirmeme kararı alındı. Sarı-lacivertli yönetim acele etmeden kulübün mali yapısına uygunluğu ön planda tutma konusunda da görüş birliğine vardı.
6 AYLIK MALİYETİ 1 MİLYON EURO
Akşam'ın haberine göre; Sol bek takviyesi içinde transferin son gününe kadar bekleme kararı alan sarı-lacivertli yönetime ilginç bir teklif geldi. Galatasaray'ın uzun zamandır gündeminde yer alan Fransız yıldız Patrice Evra'nın temsilcileri F.Bahçe'nin kapısını çaldı. Sarı-kırmızılı Kulüpten beklenen yanıtı bir türlü alamayan menajerler 'Evra'yı F.Bahçe'ye 6 aylığına getirebiliriz" teklifinde bulundu. Bu teklif sonrası düşünme kararı alan sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yapılacak toplantı sonrası kesin kararı verecek. Bonservis bedeli olmayan tecrübeli oyuncunun 6 aylık maliyeti ise sadece 1 milyon euro.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:20
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Yılın takası
Toplam 5
Yorum
aslan gs dir celta için asrın kazığı olur demişsin sanırım birde şu ismin aslan değil kanarya olmalı senin
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Sosa’nın parası ödendi
Toplam 3
Yorum
tokatlı yazık valla şu adama verilen şu paralara yazık
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Remy ve Novak gündemde
Toplam 1
Yorum
PALA61 SOSA DENEN LEŞE VERECEĞİNİZ PARAYI MEMPHİS DEPAY'A VERSEYDİNİZ TRANSFERİ KAPATIP ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI OLURDUNUZ
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