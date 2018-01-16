Traore harekatı
Adama Traore’nin menajeri ile gerçekleştirilen ilk temastan olumlu sonuç gelince Sarı-Lacivertli yönetim Monaco kulübü ile Fransa’da masaya oturma kararı aldı. Malili oyuncu Traore'nin Monaco'da fazla şans bulamaması F.Bahçe için fırsat oldu. İdari menajer Hasan Çetinkaya, hafta içinde Fransa'ya giderek 22 yaşındaki yıldız için Monaco'lu yetkililerle pazarlık yapacak.
FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR
Fenerbahçe yönetiminin bu hafta içinde Fransa'da Monacolu yetkililerle Adama Traore'nin kiralanması için masaya oturacağı bildirildi. 22 yaşındaki Mallili futbolcu, fazla şans bulamamaktan yakınıyordu.
Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçiren Adama Traore 8 ve 10 numaralı mevkilerde görev yapabiliyor. Sol ayaklı olması da Aykut Kocaman'ın istediği özelliklere uyuyor.
ÇETİNKAYA FRANSA YOLCUSU
İdari menajer Hasan Çetinkaya, görüşmelerden sonuç alabilirse İstanbul'a Traore ile birlikte gelecek. Traore'nin istekli olması Fener'in şansını arttırıyor. Traore, Mali Milli Takımı'nda da görev yapıyor. (Takvim)
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 08:01
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Barcelona'da Dembele şoku!
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okuyucu Türk spor sever olarak Barca düşüşe gececek gorun 16 puan fark ! 9 puan bırden dusecek ! sol yoksa messide 0 kalır ! kendi yerinde ! ckma CR
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