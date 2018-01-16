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    16 Ocak 2018, Salı
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    Traore harekatı

    Traore harekatı

    Adama Traore’nin menajeri ile gerçekleştirilen ilk temastan olumlu sonuç gelince Sarı-Lacivertli yönetim Monaco kulübü ile ’da masaya oturma kararı aldı. Malili oyuncu Traore'nin Monaco'da fazla şans bulamaması F.Bahçe için fırsat oldu. İdari menajer Hasan Çetinkaya, hafta içinde Fransa'ya giderek 22 yaşındaki yıldız için Monaco'lu yetkililerle pazarlık yapacak.

    'in 2. yarısının başlamasına sayılı günler kalmasına rağmen , kadro derinliğini arttıracak bir transferi henüz gerçekleştiremedi. Ancak gelen son haberler Sarı-Lacivertli yönetimin için yoğun çaba sarfettiği yönünde. Traore için ilk görüşmeden olumlu sonuç gelince Fener yönetimi gözünü 'ya çevirdi.

    FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR
    Fenerbahçe yönetiminin bu hafta içinde Fransa'da Monacolu yetkililerle Adama Traore'nin kiralanması için masaya oturacağı bildirildi. 22 yaşındaki Mallili futbolcu, fazla şans bulamamaktan yakınıyordu.
    MEVKİSİ 8 VE 10 NUMARA...
    Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçiren Adama Traore 8 numaralı mevkilerde görev yapabiliyor. Sol ayaklı olması da 'ın istediği özelliklere uyuyor.

    ÇETİNKAYA FRANSA YOLCUSU
    İdari menajer Hasan Çetinkaya, görüşmelerden sonuç alabilirse 'a Traore ile birlikte gelecek. Traore'nin istekli olması Fener'in şansını arttırıyor. Traore, Mali Milli Takımı'nda da görev yapıyor. (Takvim)
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:01
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