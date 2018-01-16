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    16 Ocak 2018, Salı
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    indirim istedi!

    Real Betis indirim istedi!

    İspanyol ekibi ’in ’de kalan için 7 milyon Euro’luk bonservis bedelinde indirim talep ettiği öğrenildi.

    'de 'ın kararıyla bırakılan için teklifler somutlaşmaya başladı.

    FENER BEKLEMEDE
    Deportivo ile birlikte Ozan'a talip olan 2 İspanyol kulübünden birisi olan 'in Ozan için Sarı-Lacivertli külübe 4.5 ile 5 milyon Euro arasında bir teklifle geldiği ve bonservisinde indirim talep ettiği iddia edildi. Fener yönetimi ise Ozan'ı mümkün olan en yüksek fiyata satmayı planladığı belirtiliyor. Ozan için en yüksek teklifin 'dan geldiği ancak Sarı- Lacivertli futbolcunun sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:08
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