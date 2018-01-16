Real Betis indirim istedi!
İspanyol ekibi Real Betis’in Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Ozan Tufan için 7 milyon Euro’luk bonservis bedelinde indirim talep ettiği öğrenildi.
FENER BEKLEMEDE
Deportivo ile birlikte Ozan'a talip olan 2 İspanyol kulübünden birisi olan Real Betis'in Ozan için Sarı-Lacivertli külübe 4.5 ile 5 milyon Euro arasında bir teklifle geldiği ve bonservisinde indirim talep ettiği iddia edildi. Fener yönetimi ise Ozan'ı mümkün olan en yüksek fiyata satmayı planladığı belirtiliyor. Ozan için en yüksek teklifin Katar'dan geldiği ancak Sarı- Lacivertli futbolcunun sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 08:08
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okuyucu Türk spor sever olarak Barca düşüşe gececek gorun 16 puan fark ! 9 puan bırden dusecek ! sol yoksa messide 0 kalır ! kendi yerinde ! ckma CR
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