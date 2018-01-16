Yılın takası
Sarı-lacivertli kulüp kendi takımlarında bekleneni veremeyen iki futbolcunun 1.5 yıllığına yer değiştirmesini önerdi. Celta Vigo yönetimi, teknik heyetin görüşünü aldıktan sonra yanıt verecek
İspanyol kulübüne Emre Mor'a karşılık Ozan'ı öneren Kanarya, iki oyuncunun 1.5 yıllığına yer değiştirmesini istedi. Bu sayede iki genç ismin de önünün açılabileceği belirtilirken, 1.5 yılın sonunda ise gösterecekleri performans üzerinden yeni görüşme yapılabileceği kaydedildi. Celta Vigo yönetimi, konuyu teknik heyetle görüşecek.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:13
-
Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
Toplam 2
Yorum
Sedat Toprak Para için gelecekse galatasaray hıc gelmesın saten acıkladı başkan para için Başakşehiri secti ! net 7 milyona auro! 28 tirilyon sonucta !
-
Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
Toplam 10
Yorum
DOGRUCU TS nin borcu 1 milyar lira ve bitik SOSA ya verilen milyonlarca EURO ...
-
2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday
Toplam 1
Yorum
123654 beşiktaşlılar üzgün..
Yılın takası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.