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    16 Ocak 2018, Salı
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    Yılın takası

    Yılın takası

    Sarı-lacivertli kulüp kendi takımlarında bekleneni veremeyen iki futbolcunun 1.5 yıllığına yer değiştirmesini önerdi. yönetimi, teknik heyetin görüşünü aldıktan sonra yanıt verecek

    Teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımda düşünmediği Ozan Tufan'ı zarar etmeden elden çıkarmanın yolunu arayan sürpriz bir hamlede bulundu. Daha önce Aziz Behich'e karşılık 'ı Bursaspor'a öneren ancak olumlu yanıt alamayan sarı-lacivertli ekip şimdi de Celta Vigo'nun kapısını çalarak takas teklifi yaptı.

    İspanyol kulübüne 'a karşılık Ozan'ı öneren Kanarya, iki oyuncunun 1.5 yıllığına yer değiştirmesini istedi. Bu sayede iki genç ismin de önünün açılabileceği belirtilirken, 1.5 yılın sonunda ise gösterecekleri performans üzerinden yeni görüşme yapılabileceği kaydedildi. yönetimi, konuyu teknik heyetle görüşecek.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:13
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