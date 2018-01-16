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    16 Ocak 2018, Salı
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    Olivera iddiası

    Olivera iddiası

    'a göre , için devreye girdi. ’da görev yapan Maximilano Olivera, sol bek, stoper ve orta sahanın solunda görev yapabiliyor

    Transferde sessizliğini koruyan için 'tan yeni bir iddia geldi. Sarı-lacivertli takımın, 'nın sol beki Maximiliano Olivera için temas halinde olduğu ileri sürüldü. 25 yaşındaki Olivera, orta sahanın solunda ve stoper mevkisinde de görev yapabiliyor. Fiorentina ile 2021'e kadar kontratı bulunan oyuncu ile Serie A takımları Sampdoria ve Cagliari'nin de ilgilendiği belirtildi.

    GEÇEN SEZON 2 ASİST YAPTI
    İKİ sezon önce Penarol'dan 2.5 milyon euro karşılığı Fiorentina'ya giden Maximiliano, geçen sezon çıktığı 18 maçta 2 asist yapmıştı. Uruguaylı futbolcu bu sezonda ise fazla göze giremedi. Ligde sadece 4 maçta şans buldu. Olivera'nın farklı pozisyonlarda oynayabilmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye önerildiği ifade ediliyor. 'Sıradan oyuncu almam' diyen 'ın tavrı merak konusu...

    Mini yorum: Ofansif özellikleri çok fazla / Ulaş UZUNÖMER
    Uruguaylı oyuncu geçen sezon Fiorentina'da sıklıkla forma şansı bulan bir isimdi. Ancak bu sezon başında Mor Menekşeler'in Pescara'dan ettiği Biraghi'nin gölgesinde kaldı; artık yedek bekliyor. Savunmanın solunda forma oynayabildiği gibi, 3-5-2 sisteminde orta sahanın solunda da oynadığı maçlar oldu. Uruguay kariyerine baktığımızda ofansif özelliklerini sahaya daha fazla yansıttığını görüyoruz. Serie A'ya ise tam anlamıyla uyum sağlayamadı. Fenerbahçe'de yeni bir başlangıca imza atabilir.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:01
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