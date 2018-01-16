Olivera iddiası
SKY Sports'a göre Fenerbahçe, Uruguaylı için devreye girdi. Fiorentina’da görev yapan Maximilano Olivera, sol bek, stoper ve orta sahanın solunda görev yapabiliyor
GEÇEN SEZON 2 ASİST YAPTI
İKİ sezon önce Penarol'dan 2.5 milyon euro karşılığı Fiorentina'ya giden Maximiliano, geçen sezon çıktığı 18 maçta 2 asist yapmıştı. Uruguaylı futbolcu bu sezonda ise fazla göze giremedi. Ligde sadece 4 maçta şans buldu. Olivera'nın farklı pozisyonlarda oynayabilmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye önerildiği ifade ediliyor. 'Sıradan oyuncu almam' diyen Aykut Kocaman'ın tavrı merak konusu...
Mini yorum: Ofansif özellikleri çok fazla / Ulaş UZUNÖMER
Uruguaylı oyuncu geçen sezon Fiorentina'da sıklıkla forma şansı bulan bir isimdi. Ancak bu sezon başında Mor Menekşeler'in Pescara'dan transfer ettiği Biraghi'nin gölgesinde kaldı; artık yedek bekliyor. Savunmanın solunda forma oynayabildiği gibi, 3-5-2 sisteminde orta sahanın solunda da oynadığı maçlar oldu. Uruguay kariyerine baktığımızda ofansif özelliklerini sahaya daha fazla yansıttığını görüyoruz. Serie A'ya ise tam anlamıyla uyum sağlayamadı. Fenerbahçe'de yeni bir başlangıca imza atabilir.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:01
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