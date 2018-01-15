Emre Bol:Fenerbahçe 'feda' döneminde
A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Bol, "Kimse seslendirmiyor ama Fenerbahçe 'feda' döneminde" ifadelerini kullandı.
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Emre Bol:Fenerbahçe 'feda' döneminde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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