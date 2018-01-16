Ozan ünlü menajerle anlaştı
Fenerbahçe 'de Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalan ve yönetim tarafından da gözden çıkarılan Ozan Tufan yeni menajerini buldu.
İVAN Perisic, Markos Alonso, Kalinic, Ljacic, Nastasic, Maksimovic ve Handanovic bunlardan bazısı... Ramadani bundan sonra Ozan Tufan'ın transfer işlerini de yürütecek.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:32
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Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
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