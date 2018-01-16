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    16 Ocak 2018, Salı
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    Ozan ünlü menajerle anlaştı

    Ozan ünlü menajerle anlaştı

    Fenerbahçe 'de ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalan ve yönetim tarafından da gözden çıkarılan yeni menajerini buldu.

    ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayıran genç futbolcu, Lian Sports menajerlik şirketi ile anlaşma sağladı. Ünlü menajer Fali Ramadani'nin sahibi olduğu menajerlik şirketi birçok ünlü oyuncuyu bünyesinde barındırıyor. YILDIZLARLA ÇALIŞIYOR
    İVAN Perisic, Markos Alonso, Kalinic, Ljacic, Nastasic, Maksimovic ve Handanovic bunlardan bazısı... Ramadani bundan sonra 'ın transfer işlerini de yürütecek.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
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