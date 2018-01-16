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    16 Ocak 2018, Salı
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    Seferberlik

    Seferberlik

    Sağlık kurulu; Janssen, Neto ve Şener için alarmda. Kupa+ maçlarını kaçıracak 3’lüden Şener, Trabzon derbisinde de zor!..

    Güzel bir kamp dönemi geçiren Fenerbahçe'de tek sıkıntı sakatlar. Kervana son olarak eklenirken, sağlık kurulu seferberlik ilan etti. İşte oyuncular ve son durumları...

    Vincent Janssen: Ayak baş parmağındaki ödem bir türlü geçmiyor. Ne zaman takıma katılacağı belirsiz.

    Luis Neto: Sağ arka adalesinde yırtık var. Tedavide. Bugünkü kupa maçı ile ligdeki sınavında yok. derbisine yetişmesi bekleniyor.

    Şener Özbayraklı: Kukesi ile oynanan hazırlık maçında sağ arka adalesinden sakatlandı. Tedavi sürecinin iki haftayı bulacağı belirtiliyor. Trabzonspor maçına bile yetişmesi zor...

    Bu oyuncuların yanı sıra Mehmet Ekici de Göztepe maçında riske edilmeyecek. Tedavisi yeni biten yıldız, kampta bir antrenman yapabildi. İdman eksiği ve yeniden sakatlanma riski nedeniyle yavaş yavaş takıma katılacak.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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