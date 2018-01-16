Seferberlik
Sağlık kurulu; Janssen, Neto ve Şener için alarmda. Kupa+Göztepe maçlarını kaçıracak 3’lüden Şener, Trabzon derbisinde de zor!..
Vincent Janssen: Ayak baş parmağındaki ödem bir türlü geçmiyor. Ne zaman takıma katılacağı belirsiz.
Luis Neto: Sağ arka adalesinde yırtık var. Tedavide. Bugünkü kupa maçı ile ligdeki Göztepe sınavında yok. Trabzonspor derbisine yetişmesi bekleniyor.
Şener Özbayraklı: Kukesi ile oynanan hazırlık maçında sağ arka adalesinden sakatlandı. Tedavi sürecinin iki haftayı bulacağı belirtiliyor. Trabzonspor maçına bile yetişmesi zor...
Bu oyuncuların yanı sıra Mehmet Ekici de Göztepe maçında riske edilmeyecek. Tedavisi yeni biten yıldız, kampta bir antrenman yapabildi. İdman eksiği ve yeniden sakatlanma riski nedeniyle yavaş yavaş takıma katılacak.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:42
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Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
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Sedat Toprak Para için gelecekse galatasaray hıc gelmesın saten acıkladı başkan para için Başakşehiri secti ! net 7 milyona auro! 28 tirilyon sonucta !
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Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
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DOGRUCU TS nin borcu 1 milyar lira ve bitik SOSA ya verilen milyonlarca EURO ...
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2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday
Toplam 1
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123654 beşiktaşlılar üzgün..
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