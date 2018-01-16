Ülker Stadı’nı ‘kana’ bulayacaktı!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 23 Aralık 2015'te meydana gelen ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Fezlekede saldırının PKK tarafından 4 adet havan topuyla yapıldığı bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren Harun Sozdar kod Ş.B.nin saldırıdan sonra Suriye'ye kaçtığı, F.Bahçe'nin maçında sansasyonel eylem yapmak için Türkiye'ye döndüğü, Ülker Stadı etrafında keşif yaparken uygulama sırasında yakalandığı açıklandı. Ş.B.'nin cep telefonunda F.Bahçe'nin oynayacağı maçları gösteren ekran görüntüsüne rastlandığı belirtildi.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:39
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