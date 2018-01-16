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    16 Ocak 2018, Salı
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    biletlerine yoğun ilgi

    Göztepe biletlerine yoğun ilgi

    maçının bilet satışı sürüyor...

    20 Ocak Cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi göstermesi ve tribünlerin dolması bekleniyor. Bilet fiyatları 54 liradan başlıyor. Göztepelilere ayrılan misafir tribün biletleri de 54 liradan satılıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, İzmir'den otobüslerle karşılaşmaya gelecekler.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:37
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