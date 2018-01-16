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    16 Ocak 2018, Salı
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    Startta kalmıyor

    Startta kalmıyor
    ikinci yarı açılış maçlarında son 14 sezondur yenilmiyor. Sarı-lacivertliler, bu süreçte oynadığı 14 maçın 8'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı. Kanarya geçen sezon ikinci yarının ilk maçında Adanaspor ile Ülker Stadı'nda 2-2 berabere kalmıştı.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:31
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