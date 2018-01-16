Gameiro’ya servet
Fenerbahçe'ye yazılan Kevin Gameiro'ya Swansea City talip oldu. Premier Lig ekibinin, Fransız forvet için 25 milyon sterlin'i gözden çıkardığı belirtildi. Yeni teknik patron Carlos Carvalhal'in golcü oyuncuyu çok istediği ve Fenerbahçe ile kavgaya hazır olduğu ifade edildi.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:30
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