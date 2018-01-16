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    16 Ocak 2018, Salı
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    Gameiro’ya servet

    Gameiro’ya servet

    'ye yazılan Kevin Gameiro'ya Swansea City talip oldu. ekibinin, Fransız forvet için 25 milyon sterlin'i gözden çıkardığı belirtildi. Yeni teknik patron Carlos Carvalhal'in golcü oyuncuyu çok istediği ve Fenerbahçe ile kavgaya hazır olduğu ifade edildi.

    30 yaşındaki Gameiro, 'de bu sezon 17 maçta forma giyerken, 4'ü La Liga'da olmak üzere 6 gol kaydetti, 2 de asist gerçekleştirdi. Tecrübeli oyuncu, Fransız Milli Takımı'nda da 13 kez görev yapıp, 3 gol attı.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
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