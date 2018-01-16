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    16 Ocak 2018, Salı
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    Gaitan hazır ama...

    Gaitan hazır ama...

    Nicolas Gaitan'ın menajeri Jose Iribarren, transfer için topu Atletico Madrid'e attı.

    Arjantinli yıldızın düzenli oynamak için ayrılmaya sıcak baktığını açıklayan Iribarren, "Ancak çıkış yapması ona değil, Atletico'ya bağlı" dedi. 'nin iki kanatta da oynayabilen Gaitan için beklemede olduğu belirtiliyor. İspanyol basını, Atletico Madrid'in Diego Costa transferi sonrası takımdaki maaş yükünü azaltmak için Gaitan'ı göndermeyi planladığını yazıyor. 29 yaşındaki oyuncu, La Liga'da bu sezon 6 maçta 215 dakika şans bulurken, skor üretemedi.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:27
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