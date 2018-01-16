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    16 Ocak 2018, Salı
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    Sottana Fener’de

    Sottana Fener’de
    Takımı, Fransa'nın BLMA ekibinde forma giyen İtalyan oyun kurucu Giorgia Sottana'yı transfer etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "1.78 metre boyundaki oyun kurucu, bundan böyle Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek" denildi. 29 yaşındaki oyuncu, daha önc de İtalya'da Reyer Venezia, Cras Taranto, Famila Schio takımlarının formasını giymişti.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:54
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