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    16 Ocak 2018, Salı
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    Van Persie formaları satışa çıktı

    Van Persie formaları satışa çıktı

    F.Bahçe'deki macerası sönük son bulan Robin van Persie, Feyenoord'a dönmüştü.

    Sarı-lacivertliler, böylece verim alamadığı golcüye ödediği rakamlardan kurtulmuş oldu. Oyuncuya ikinci yarı için verilecek 1.1 milyon euro'yu ekibine paslayan , Persie için 2.5 yıllık dönemde yıllık ücretinin yanı sıra 6 milyon euro'ya yakın menajerlik, vergi ve özel masraf paraları ödedi.

    Bu arada Hollanda ekibinde Van Persie formaları dün satışa çıktı.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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