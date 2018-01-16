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    16 Ocak 2018, Salı
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    Vira Bismillah

    Vira Bismillah

    F.Bahçe, son 16 turu rövanşında İstanbulspor’a konuk olacak. 20.30’da başlayacak mücadele ATV’den yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerin hedefi sürpriz yaşamadan çeyrek finale yükselmek

    Devre arası kampını tamamlayan Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısını bugün açıyor. 2017'nin son resmi karşılaşmasını İstanbulspor'la Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında oynayan sarı-lacivertli takım, yeni yılın ilk resmi sınavını da yine rakibiyle bu kez rövanşta verecek. İlk mücadeleden 2-0 galip ayrılan , TFF 1. Lig ekibi ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak; saat 20.30'da start alacak karşılaşma ATV'den HD kalitesiyle naklen yayınlanacak. Maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Yedek ağırlıklı kadro Aykut Kocaman ve talebeleri kötü bir sürprize imza atmadan çeyrek finale yükselmek amacında. Kanarya'nın, karşılaşmaya gençlerden ve sezon içinde çok süre alamayan oyunculardan kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor.

    Nasıl turlar?
    İlk maçta sahasında rakibini 2-0 yenen sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyette, 1-0 mağlubiyette ve gollü 2 farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Maç, 2-0 İstanbulspor'un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatmaya gidecek.

    Hazırlıklar tamam
    KANARYA bir günlük iznin ardından dün yaptığı idmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı. İdmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

    İstanbulspor nasıl geldi?
    TÜRKİYE Kupası'na 3. turdan katılan İstanbul ekibi, ilk olarak Diyarbekirspor'u 1-0'la geçti. 4. turda Afjet Afyonspor'u 4-3 mağlup eden İstanbulspor, ardından 5. turda Karabükpor'u ilk maçta 2-1 yenilmesine rağmen rövanşta 1-0 yenerek son 16 turuna kalmıştı.

    F.Bahçe, ilk maçı Soldado'nun golleriyle kazanmıştı. Maça yedek başlayan İspanyol, 68'de girip 78 ve 89'da ağları sarsmıştı.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:52
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