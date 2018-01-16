Vira Bismillah
F.Bahçe, son 16 turu rövanşında İstanbulspor’a konuk olacak. 20.30’da başlayacak mücadele ATV’den yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerin hedefi sürpriz yaşamadan çeyrek finale yükselmek
Nasıl turlar?
İlk maçta sahasında rakibini 2-0 yenen sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyette, 1-0 mağlubiyette ve gollü 2 farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Maç, 2-0 İstanbulspor'un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatmaya gidecek.
Hazırlıklar tamam
KANARYA bir günlük iznin ardından dün yaptığı idmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı. İdmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
İstanbulspor nasıl geldi?
TÜRKİYE Kupası'na 3. turdan katılan İstanbul ekibi, ilk olarak Diyarbekirspor'u 1-0'la geçti. 4. turda Afjet Afyonspor'u 4-3 mağlup eden İstanbulspor, ardından 5. turda Karabükpor'u ilk maçta 2-1 yenilmesine rağmen rövanşta 1-0 yenerek son 16 turuna kalmıştı.
F.Bahçe, ilk maçı Soldado'nun golleriyle kazanmıştı. Maça yedek başlayan İspanyol, 68'de girip 78 ve 89'da ağları sarsmıştı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 22:52
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