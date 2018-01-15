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    15 Ocak 2018, Pazartesi
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    2020 maçı için 9 aday

    2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday

    2020 maçı için aday statlar duyuruldu.

    'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020 UEFA maçının ev sahipliğini üstlenmek için 9 ülkenin adaylık başvurusunda bulunduğu bildirildi.

    Açıklamada, UEFA İcra Kurulu'nun karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stadı 29 Mart'ta duyuracağı belirtildi.

    Aday ülke ve statlar şöyle:

    Ülke: Şehir: Stat:

    Arnavutluk Tiran Ulusal Arena

    Belarus Minsk Dinamo

    Finlandiya Helsinki Helsinki Olimpiyat

    Fransa Nice Allianz Riviera

    İsrail Hayfa Sami Ofer

    Kazakistan Almatı Almatı Merkez

    Moldova Kişinev Zimbru

    Kuzey İrlanda Belfast Windsor Park Ulusal Futbol

    Portekiz Porto Dragao

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:52
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