2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday
2020 UEFA Süper Kupa maçı için aday statlar duyuruldu.
UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020 UEFA Süper Kupa maçının ev sahipliğini üstlenmek için 9 ülkenin adaylık başvurusunda bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, UEFA İcra Kurulu'nun karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stadı 29 Mart'ta duyuracağı belirtildi.
Aday ülke ve statlar şöyle:
Ülke: Şehir: Stat:
Arnavutluk Tiran Ulusal Arena
Belarus Minsk Dinamo
Finlandiya Helsinki Helsinki Olimpiyat
Fransa Nice Allianz Riviera
İsrail Hayfa Sami Ofer
Kazakistan Almatı Almatı Merkez
Moldova Kişinev Zimbru
Kuzey İrlanda Belfast Windsor Park Ulusal Futbol
Portekiz Porto Dragao
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:52
-
Barcelona'da Dembele şoku!
Toplam 1
Yorum
Taraftar Tarihin en büyük kazığı
-
Herkes bunu konuşuyor!
Toplam 8
Yorum
karakartal taliscanın bu sezon hiçbir katkısı yok kardeşim geçen sene tamam ama bu sene talisca olduğu zaman resmen 10 kişi oynuyoruz.
-
Sarri'nin Tolgay aşkı bitmiyor!
Toplam 8
Yorum
Düsseldorf'lu Başkalarını tanımak icin bilgiye ve ilme ihtiyaç duyarızda, nedense kendimizi tanımak için zekâya ihtiyacımız oldugu hep gözümüzden kaçar !
2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.