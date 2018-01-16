Dirar çift kalede
Kasığında ağrıları olan Nabil Dirar'dan iyi haber geldi.
İsmail hazır kıta
Kampı tedaviyle geçiren İsmail Köybaşı da iyileşti. Tecrübeli oyuncu görev verilmesi halinde bugünkü İstanbulspor maçında forma giyecek. Göztepe sınavında ise kesin sahada olacak.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:52
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