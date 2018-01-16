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    16 Ocak 2018, Salı
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    çift kalede

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    Kasığında ağrıları olan Nabil 'dan iyi haber geldi.

    Kasığında ağrıları olan Nabil 'dan iyi haber geldi. Dün idmana çıkan ve çift kalede yer alan Faslı, kupada riske edilmeyecek. Ancak 'ye yetişecek.

    İsmail hazır kıta
    Kampı tedaviyle geçiren İsmail Köybaşı da iyileşti. Tecrübeli oyuncu görev verilmesi halinde bugünkü İstanbulspor maçında forma giyecek. sınavında ise kesin sahada olacak.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:52
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