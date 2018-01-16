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    16 Ocak 2018, Salı
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    Konya’yı eleriz

    Konya’yı eleriz
    BORDO-mavili takımın stoperlerinden Uğur Demirok, ikinci yarı için iddialı konuştu. 29 yaşındaki savunmacı, "Antalya kampı çok iyi geçti. İlk devrede yakaladığımız yükselişi devam ettirip bu büyük takımı hedeflerine ulaştıracağız. 'u da eleyeceğiz" dedi.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:10
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