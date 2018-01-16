Trabzonspor aşığı Birinci

Geçirdiği rahatsızlık yüzünden 10 yıldır diyalize giren 21 yaşındaki Miraç Birinci, yaşama sevincinden hiçbir şey kaybetmedi. Hastalığı nedeniyle çocuksu bir görünüme sahip olan Birinci'yi Trabzonsporlu Yusuf ve Onur ziyaret etti. Birinci, "Trabzon ile sevinip üzülüyorum" ifadesini kullandı.