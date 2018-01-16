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    16 Ocak 2018, Salı
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    aşığı Birinci

    Trabzonspor aşığı Birinci
    Geçirdiği rahatsızlık yüzünden 10 yıldır diyalize giren 21 yaşındaki Miraç Birinci, yaşama sevincinden hiçbir şey kaybetmedi. Hastalığı nedeniyle çocuksu bir görünüme sahip olan Birinci'yi Trabzonsporlu Yusuf ve Onur ziyaret etti. Birinci, "Trabzon ile sevinip üzülüyorum" ifadesini kullandı.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:06
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