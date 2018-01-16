Sezonun maçı

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, bugünkü Konya sınavı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Çubukçu "Bu maç bizim için sezonun en önemli mücadelesi durumuna geldi. Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu zorlu virajda taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz" dedi.