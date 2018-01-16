 3 günde 8 maç Turkuvaz’da - Türkiye Kupası - 16 Ocak 2018 Salı

3 günde 8 maç Turkuvaz’da

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu rövanşları BUGÜN 3 maçla başlıyor. 8 takımın çeyrek finale kalacağı dev şovda birbirinden çekişmeli maçlar, şifresiz ve HD kalitesinde Turkuvaz Medya kanallarında yayınlanacak

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Türkiye Kupası 16 Ocak 2018, Salı

Güncelleme: 16 Ocak 2018, Salı 00:03

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye ile buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turundaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. İlk karşılaşmaların büyük bir heyecana sahne olduğu Son 16'da rövanş maçları bugün oynanacak 3 mücadeleyle başlıyor. Müthiş şölende birbirinden çekişmeli 8 karşılaşma yine Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz olarak Turkuvaz Medya kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. 8 takımın çeyrek finale yükseleceği, bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.

ÇEYREK VE YARI FİNAL KURALARI CUMA GÜNÜ
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek ve Yarı Final kura çekim töreni, 19 Ocak Cuma günü saat 15.00'te Riva'da yapılacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşlar ı 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak. Dev şölende final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.


İŞTE RÖVANŞ PROGRAMI

BUGÜN:
16.00: Bursa-G.Birliği: Serkan Çınar (0-1) A2
18.00: Trabzon-A.Konya: Ö. Yankaya (0-1) A SPOR
20.30: İstanbul-F.Bahçe: B. Şimşek (0-2) ATV

YARIN:
14.30: T.M. Akhisar-Boluspor (1-2) A2
18.00: M. Başakşehir-A.Ç. Giresun (1-3) A SPOR
20.30: Osmanlı-Beşiktaş (1-4) ATV

PERŞEMBE:
18.00: Antalya-Kayseri (1-3) A SPOR
20.30: Buca-G.Saray (0-3) A SPOR

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