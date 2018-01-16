G.Saray'da savunma onlara emanet
Süper Lig'in ikinci yarısına zorlu Kayseri deplasmanıyla başlayacak olan Galatasaray'da cezalı Maicon'un yokluğunda, Fatih Terim savunmada hangi ikilinin oynayacağına karar verdi.
Fatih Terim'in, Viitorul Constanta maçında denediği Serdar Aziz ile Denayer ikilisini Kayseri'de oynatacağı öğrenildi. İkinci yarıyı iyi bir giriş yapmak isteyen Galatasaray'da Serdar ve Denayer, Terim'in yeni dönemindeki ikinci randevusunda kader adamlarından olacak.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:42
-
Fatih Terim kararını verdi! Donk...
Toplam 1
Yorum
Meth yani musleranın yedeği laf olsun diye 34 yasındaki kaleciyi aldılar.koysana genç bi türk kaleci.
-
3 günde 8 maç Turkuvaz’da
Toplam 2
Yorum
DangaL ahahahhaha :D güldürdünn
-
Sosa’nın parası ödendi
Toplam 6
Yorum
nnnnnnnnnnn bu adamdan hiç bir şey olmaz yazık bu adama verilen paralara
G.Saray'da savunma onlara emanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.