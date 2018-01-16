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    16 Ocak 2018, Salı
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    G.Saray'da savunma onlara emanet

    G.Saray'da savunma onlara emanet

    'in ikinci yarısına zorlu deplasmanıyla başlayacak olan 'da cezalı Maicon'un yokluğunda, savunmada hangi ikilinin oynayacağına karar verdi.

    'in, Viitorul Constanta maçında denediği ile ikilisini 'de oynatacağı öğrenildi. İkinci yarıyı iyi bir giriş yapmak isteyen 'da Serdar ve Denayer, Terim'in yeni dönemindeki ikinci randevusunda kader adamlarından olacak.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:42
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