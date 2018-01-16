G.Saray'da savunma onlara emanet

Fatih Terim'in, Viitorul Constanta maçında denediği Serdar Aziz ile Denayer ikilisini Kayseri'de oynatacağı öğrenildi. İkinci yarıyı iyi bir giriş yapmak isteyen Galatasaray'da Serdar ve Denayer, Terim'in yeni dönemindeki ikinci randevusunda kader adamlarından olacak.