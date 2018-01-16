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    16 Ocak 2018, Salı
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    Sol beki Taffarel getiriyor!

    Sol beki Taffarel getiriyor!

    ’tan transferi zora girince, alternatifi sol beki liste başına alan Cimbom’da oyuncuyu ikna etme görevi vatandaşı Taffarel’in

    transferinde yaz döneminde olduğu gibi ara transferde de 'u ikna edemeyen , sol bek için alternatif isimlere yöneldi. Bu hafta Galatasaray teknik kadrosuna katılması beklenen kaleci antrenörü 'in sol bek konusunda ülkesinde temaslarda bulunduğu öğrenildi. Kulislerde konuşulan isim ise 'nun 21 yaşındaki sol bek oyuncusu .

    BU SEZON 34 MAÇTA 3 ASİST
    Gremio altyapısında başlayan Tavares, Joinville'de kiralık oynadıktan sonra Sao Paulo'ya oldu. Tavares bu yıl 34 resmi maçta 3 asist yaptı.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:48
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