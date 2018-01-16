Sol beki Taffarel getiriyor!
Juventus’tan Asamoah transferi zora girince, alternatifi Brezilyalı sol beki liste başına alan Cimbom’da oyuncuyu ikna etme görevi vatandaşı Taffarel’in
Asamoah transferinde yaz döneminde olduğu gibi ara transferde de Juventus'u ikna edemeyen Galatasaray, sol bek için alternatif isimlere yöneldi. Bu hafta Galatasaray teknik kadrosuna katılması beklenen Brezilyalı kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in sol bek konusunda ülkesinde temaslarda bulunduğu öğrenildi. Kulislerde konuşulan isim ise Sao Paulo'nun 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Junior Tavares.
BU SEZON 34 MAÇTA 3 ASİST
Futbola Gremio altyapısında başlayan Tavares, Joinville'de kiralık oynadıktan sonra Sao Paulo'ya transfer oldu. Tavares bu yıl 34 resmi maçta 3 asist yaptı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 08:48
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Barcelona'da Dembele şoku!
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okuyucu Türk spor sever olarak Barca düşüşe gececek gorun 16 puan fark ! 9 puan bırden dusecek ! sol yoksa messide 0 kalır ! kendi yerinde ! ckma CR
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Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
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Sedat Toprak Para için gelecekse galatasaray hıc gelmesın saten acıkladı başkan para için Başakşehiri secti ! net 7 milyona auro! 28 tirilyon sonucta !
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Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
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DOGRUCU TS nin borcu 1 milyar lira ve bitik SOSA ya verilen milyonlarca EURO ...
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