Sol beki Taffarel getiriyor!

Asamoah transferinde yaz döneminde olduğu gibi ara transferde de Juventus'u ikna edemeyen Galatasaray, sol bek için alternatif isimlere yöneldi. Bu hafta Galatasaray teknik kadrosuna katılması beklenen Brezilyalı kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in sol bek konusunda ülkesinde temaslarda bulunduğu öğrenildi. Kulislerde konuşulan isim ise Sao Paulo'nun 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Junior Tavares.



BU SEZON 34 MAÇTA 3 ASİST

Futbola Gremio altyapısında başlayan Tavares, Joinville'de kiralık oynadıktan sonra Sao Paulo'ya transfer oldu. Tavares bu yıl 34 resmi maçta 3 asist yaptı.