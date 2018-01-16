Milan'dan sürpriz teklif
Hakan Çalhanoğlu için Terim’e olumsuz yanıt veren Gattuso, ikinci yarıda şans vermeyi düşünmediği Andre Silva’yı önerdi. Bafe Gomis’le beraber oynatacak oyuncu arayan deneyimli çalıştırıcı teklife olumlu yaklaştı
YARDIMCILARINA PAS ATTI
İkinci yarı için düşündüğü oyun planında 22 yaşındaki oyuncuya yer olmadığını kiralama için teklif yapılması durumunda yardımcı olma sözü verdi. 9.5 numara arayan ve Gomis'le beraber oynatacak oyuncu arayan Terim ise bu teklife olumlu yaklaştı. Gattuso ve Milan'ın Andre Silva konusunda yardımcı olmasını avantaj olarak gören Terim'in ikinci aşamada Portekizli oyuncuyu, Türkiye'ye gelme konusunda ikna etme işini ise bizzat Ümit Davala ve Elmander'e vereceği gelen bilgiler arasında...
İtici güç olur (Mini yorum: Anıl Köroğlu)
6 Kasım 1995 doğumlu Andre Silva, 2015-16 sezonunda Porto B takımının 86 puanla şampiyonluğa ulaştığı yıl kadronun en sivrilen oyuncusu oldu. 29 maçta attığı 14 gol, ona A Takım kapılarını açarken Portekizli yıldız Ruben Neves ile birlikte takımın en genç ismiydi. Aynı yıl 44 maçta 21 gol, 8 asistlik performansın yanı sıra Devler Ligi'nde Brugge ve Leicester maçlarında da fileleri sarstı. 38 milyon Euro bedelle bu sezon başı Milan'a transfer olan Andre Silva, 8 gol 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'a gelirse önemli bir destek sağlayabilir.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:00
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Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
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Sedat Toprak Para için gelecekse galatasaray hıc gelmesın saten acıkladı başkan para için Başakşehiri secti ! net 7 milyona auro! 28 tirilyon sonucta !
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Milan'dan sürpriz teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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