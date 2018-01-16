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    16 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Milan'dan sürpriz teklif

    Milan'dan sürpriz teklif

    için Terim’e olumsuz yanıt veren Gattuso, ikinci yarıda şans vermeyi düşünmediği ’yı önerdi. Bafe ’le beraber oynatacak oyuncu arayan deneyimli çalıştırıcı teklife olumlu yaklaştı

    Son dönemde 'in en fazla sohbet ettiği isimlerden birisi Gennaro Gattuso... Terim, Milan'a hoca olan eski öğrencisinden istemiş ancak olumsuz cevap almıştı. Rodriguez içinse, Augustinisson'u almaları durumunda sözü kapmıştı. Bu kez Gattuso'dan Terim'e kontra bir teklif geldi. Gattuso, sezon başında 38 milyon euro'ya alınan ama hayal kırıklığı yaratan 'yı 'a önerdi.

    YARDIMCILARINA PAS ATTI
    İkinci yarı için düşündüğü oyun planında 22 yaşındaki oyuncuya yer olmadığını kiralama için teklif yapılması durumunda yardımcı olma sözü verdi. 9.5 numara arayan ve 'le beraber oynatacak oyuncu arayan Terim ise bu teklife olumlu yaklaştı. Gattuso ve Milan'ın Andre Silva konusunda yardımcı olmasını avantaj olarak gören Terim'in ikinci aşamada Portekizli oyuncuyu, Türkiye'ye gelme konusunda ikna etme işini ise bizzat Ümit Davala ve Elmander'e vereceği gelen bilgiler arasında...

    İtici güç olur (Mini yorum: Anıl Köroğlu)
    6 Kasım 1995 doğumlu Andre Silva, 2015-16 sezonunda Porto B takımının 86 puanla şampiyonluğa ulaştığı yıl kadronun en sivrilen oyuncusu oldu. 29 maçta attığı 14 gol, ona A Takım kapılarını açarken Portekizli yıldız Ruben Neves ile birlikte takımın en genç ismiydi. Aynı yıl 44 maçta 21 gol, 8 asistlik performansın yanı sıra Devler Ligi'nde Brugge ve Leicester maçlarında da fileleri sarstı. 38 milyon Euro bedelle bu sezon başı Milan'a transfer olan Andre Silva, 8 gol 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'a gelirse önemli bir destek sağlayabilir.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:00
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