1.5 milyonluk Tarık sıkıntısı
Terim’in takımda düşünmediği Tarık Çamdal’a takım bulunamıyor. Bunun nedeni ise genç futbolcunun 1.5 milyon Euro yıllık ücret alması...
KİMSE YANAŞMIYOR!
Fatih Terim'in takımda düşünmediği genç futbolcuya şu ana kadar takım bulunamadı. Bunun nedeni ise 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tarık'ın 1.5 milyon Euro garanti ücret alması... Hiçbir kulüp bu parayı vermeyi yanaşmazken, yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Alınan bilgilere göre son çare olarak Tarık'ın yıllık ücretinin bir bölümünü yine Sarı-Kırmızılılar karşılaşacak ve kiralama formülü bu şekilde devreye sokulacak.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 07:48
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Barcelona'da Dembele şoku!
Toplam 2
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okuyucu Türk spor sever olarak Barca düşüşe gececek gorun 16 puan fark ! 9 puan bırden dusecek ! sol yoksa messide 0 kalır ! kendi yerinde ! ckma CR
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Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
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Sedat Toprak Para için gelecekse galatasaray hıc gelmesın saten acıkladı başkan para için Başakşehiri secti ! net 7 milyona auro! 28 tirilyon sonucta !
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Toplam 10
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DOGRUCU TS nin borcu 1 milyar lira ve bitik SOSA ya verilen milyonlarca EURO ...
1.5 milyonluk Tarık sıkıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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