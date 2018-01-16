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    16 Ocak 2018, Salı
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    Rota yine Cengiz

    Rota yine Cengiz

    G.Saray yönetimi, ’da forma şansı bulamayan genç yıldızı kiralamak için yeniden düğmeye bastı

    Kadrodaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen teknik direktör gözünü yeniden 'e çevirdi... yönetimi, tecrübeli hocanın talimatı sonrasında Cengiz için birkez daha ile masaya oturma kararı aldı. Genç futbolcuyu kiralama konusunda da önce de temaslarda bulunan fakat sonuç alamayan Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki günlerde yeniden temaslara başlayacak. Roma'da fazla forma giyemeyen Cengiz Ünder'i Serie A'dan da birçok kulübün istediği belirtiliyor. (Takvim)
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 07:51
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