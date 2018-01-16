Rota yine Cengiz
G.Saray yönetimi, Roma’da forma şansı bulamayan genç yıldızı kiralamak için yeniden düğmeye bastı
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 07:51
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Barcelona'da Dembele şoku!
Toplam 2
Yorum
okuyucu Türk spor sever olarak Barca düşüşe gececek gorun 16 puan fark ! 9 puan bırden dusecek ! sol yoksa messide 0 kalır ! kendi yerinde ! ckma CR
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Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
Toplam 2
Yorum
Sedat Toprak Para için gelecekse galatasaray hıc gelmesın saten acıkladı başkan para için Başakşehiri secti ! net 7 milyona auro! 28 tirilyon sonucta !
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Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
Toplam 10
Yorum
DOGRUCU TS nin borcu 1 milyar lira ve bitik SOSA ya verilen milyonlarca EURO ...
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