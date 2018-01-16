Yeşil ışık! Remy'den G.Saray sözleri...
G.Saray'ın gündemine gelen Loic Remy, Aslan'ın golcüsü Gomis'ten bilgi aldı. Sarı kırmızılıların ilgisine kayıtsız kalamayan Fransız golcü "Umarım doğrudur" dedi.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:51
-
Fatih Terim kararını verdi! Donk...
Toplam 1
Yorum
Meth yani musleranın yedeği laf olsun diye 34 yasındaki kaleciyi aldılar.koysana genç bi türk kaleci.
-
3 günde 8 maç Turkuvaz’da
Toplam 2
Yorum
DangaL ahahahhaha :D güldürdünn
-
Sosa’nın parası ödendi
Toplam 6
Yorum
nnnnnnnnnnn bu adamdan hiç bir şey olmaz yazık bu adama verilen paralara
Yeşil ışık! Remy'den G.Saray sözleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.