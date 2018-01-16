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    16 Ocak 2018, Salı
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    Yeşil ışık! Remy'den G.Saray sözleri...

    Yeşil ışık! Remy'den G.Saray sözleri...

    G.Saray'ın gündemine gelen Loic Remy, Aslan'ın golcüsü Gomis'ten bilgi aldı. Sarı kırmızılıların ilgisine kayıtsız kalamayan Fransız golcü "Umarım doğrudur" dedi.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:51
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